Hastanede kendine jiletle zarar verdi, güvenlikler son anda yetişti - Son Dakika
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Hastanede kendine jiletle zarar verdi, güvenlikler son anda yetişti

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kişi kendine jiletle zarar vermeye başladı. Özel güvenlik görevlileri son anda müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.05.2024 22:48
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Hastanede kendine jiletle zarar verdi, güvenlikler son anda yetişti

BURSA - Bursa Şehir Hastasi'nde kendine jiletle zarar veren şahsı güvenlik görevlileri son anda durdurdu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, kendine jiletle zarar vermeye başladı. Bir süre boyunca kendine zarar veren şahsın yardımına özel güvenlik görevlileri yetişti. Şahsı etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri jiletide dikkatlice aldı. Sakinleşen şahıs ise daha sonra tedavi altına alındı.

A.K. isimli şahsın psikolojik problemlerinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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