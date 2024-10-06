Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Hayatını Kaybetti

Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Hayatını Kaybetti

Edremit'te hasta yatağındaki Emrah İmamoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

06.10.2024 15:11
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen hafta silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Emrah İmamoğlu, hasta yatağında tekrar silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hafta önce silahlı saldırı sonrası yaralanan Emrah İmamoğlu (37), Edremit Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Ziyaret saatinde E.A. (22), Edremit Devlet Hastanesine ziyaretçi gibi gelerek Emrah İmamoğlu'nun kaldığı odaya girdi. Tabancasıyla E.A., Emrah İmamoğlu'na ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. İmamoğlu'na ilk müdahale hasta odasında yapıldı ve hemen acil servise indirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta yatağında silahlı saldırıya uğrayan Emrah İmamoğlu hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı ve zanlı kısa sürede yakaladı. Cinayet zanlısı E.A. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. E.A.'nın Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hasta yatağında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatın kaybeden Emrah İmamoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cinayet olayı ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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