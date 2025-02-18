Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı - Son Dakika
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Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

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İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi esnasında hastayla stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca, muhasebecinin işine son verildi.

18.02.2025 10:13
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İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde ameliyathanede anjiyoya alınan hastanın karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. Koruyucu ekipman giymeden ameliyathaneye giren muhasebeci H.Y. hastayla "stent pazarlığına" tutuştu. Kameraya yansıyan görüntülerde muhasebecinin hastaya, "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar kamuoyunda infial yarattı. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

HEM İŞİNE SON VERİLDİ HEM GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurmuştu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edilmişti. B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yapmıştı.

Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • RotasizGassal:
    Muhasebeci bir eleman ne yapılması gerektiğini söylersin oda yapar...Gerçek suçlular cezalandırılmadıkça bu işler devam eder gider. 87 2 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    muhasebecinin ne suçu var .onu oraya gönderen başekimi alında tebrik edelim sizi .işiniz hep garibanı ezmek 60 1 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    muhasebeci densizlik yapmış layığını bulmuş ama esas sorumlu patron 30 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    özel hastaneler kapatılsın 11 0 Yanıtla
  • Cem Sena:
    Reis diye naralar atanlar iş adalete gelince herkes susuyor herkes ekini vicdanına koysun bu muhasebeciyi işten atmak ve yargılamak bu insanlık dışı olayı çözer mi? Allah korkusu olan buna susabilir mi? 9 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bu parayı. verirsen ömrünü 20 yıl uzatiriz... ha bu parayada 10 yıl uzatiriz.. oda olmadı bu parayı verirsen 3 5. ay yaşarsın... hiç vermezsen eski pili geri takın yerine...... hayatımız daha çok para kazanma hırsı insanların eline kaldık malesef 6 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Muhasebeciyi değil onu hastaya göndereni tutuklayın. 5 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu haber daha önce yapıldı, hastane mühürlendi, ücret iadesi yapıldı. Isıtıp ısıtıp niye veriyorsunuz. 2 2 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    gözaltına almak ne alaka. yaptığı insaniyet yoksunu davranış ama gözaltına alma mantığı ne? 4 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    ne var bunda.bende anjiyo oldum stent taktırdım fiyatlarını bana söylediler bende istediğim hangisiyse onu söyledim taktılar..stent dediğiniz şey tek çeşit değişik kalitesine fiyatına göre değişiyor,hastayı acil anjiyoya almışlarsa adama sormaları lazım hangisini istiyorsanız diye kafanıza göre stent takamazsınız..olayı hasta yakınları çok büyütmüş 1 2 Yanıtla
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