Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

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İstanbul 'da Özel Aile Hastanesi'nde ameliyathanede anjiyoya alınan hastanın karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. Koruyucu ekipman giymeden ameliyathaneye giren muhasebeci H.Y. hastayla "stent pazarlığına" tutuştu. Kameraya yansıyan görüntülerde muhasebecinin hastaya, "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar kamuoyunda infial yarattı. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurmuştu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edilmişti. B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yapmıştı.