Hatalı Sollama Kazası Kırıkkale'de

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Hatalı sollama faciayla sonuçlanıyordu: Tırın, otomobil ile çarpışması kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hatalı sollama yapan tırın, sol şeritte seyreden otomobile çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki bulunan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerindeki Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasında yer alan görüntüde, İ.B. yönetimindeki 06 CRF 579 plakalı MAN marka tırın, sol şeritte ilerleyen E.B. idaresindeki 34 KC 6613 plakalı Volkswagen marka otomobile çarpması anbean kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği koparak tırın arka lastiğine sıkıştı. Refüje devrilen otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü İ.B. ile yolcu A.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.