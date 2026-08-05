Hatalı Sollama Kazaya Sebep Oldu
Bursa'da hafriyat kamyonu, hatalı sollama yaparak kaza tehlikesi yarattı. O anlar kaydedildi.
Bursa'da tek şerit yolda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, kazaya sebebiyet veriyordu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, virajda sollama yapmak istedi. Bu sırada kendi şeridinde ilerleyen ve virajda karşısında hafriyat kamyonunu gören otomobil, frenleyerek yavaşladı. Hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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