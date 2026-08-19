Hatalı Sollama Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde virajda yapılan hatalı sollama, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Karşı yönden gelen ticari araç ile hatalı sollama yapan otomobilin karşı karşıya geldiği anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ocaklar Mahallesi'nden Erdek istikametine seyir halinde olan bir ticari aracın araç kamerası tarafından kaydedildi. Viraj nedeniyle sollama yapılmaması gereken noktada, 10 SK 135 plakalı otomobilin hatalı sollama yaptığı görüldü. Hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen ticari araçla aynı noktada karşı karşıya geldi. Çarpışma son anda önlenirken, araçların birbirine oldukça yaklaşması kısa süreli paniğe neden oldu.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, tehlikeli sollama anları araç kamerasına yansıdı.