Hatay Altınözü'nde kenevir eken şüpheli 56 kök skunk operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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Hatay Altınözü'nde kenevir eken şüpheli 56 kök skunk operasyonunda tutuklandı

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Hatay Altınözü\'nde kenevir eken şüpheli 56 kök skunk operasyonunda tutuklandı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Ekim'de Altınözü Hanyolu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Adreste 1 kilo 150 gram kubar esrar ve 56 kök skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik alınan istihbarat üzerine 12 Ekim tarihinde Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, H.Z. isimli şahsın ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlikAltınözü3. SayfaKenevirGüncelHataySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Altınözü'nde kenevir eken şüpheli 56 kök skunk operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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