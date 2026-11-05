Hatay Altınözü\'nde kum yığınına çarpan minibüsten 4 yaralı kurtarıldı

Hatay Altınözü'nde kum yığınına çarpan minibüsten 4 yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs, kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsün kum yığınına çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza; ilçeye bağlı Mayadalı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan minibüs, kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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