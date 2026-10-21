Hatay Altınözü\'nde traktör devrildi, altında kalan sürücü yaralandı

Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, altında kalan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilerek ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Traktör altında kalan vatandaş için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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