Hatay Antakya\'da ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, itfaiye ekibi kurtardı

Hatay Antakya'da ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, itfaiye ekibi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Alevler kontrol altına alınırken ev zarar gördü; kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Karaali Mahallesi'nde meydana gelen yangına itfaiye ekipler tarafından müdahale edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
Yangında alevler kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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