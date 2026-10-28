Hatay Antakya'da itfaiye araçtaki yılanı zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da itfaiye araçtaki yılanı zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktı

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Hatay Antakya\'da itfaiye araçtaki yılanı zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içerisinde görülen yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antakya İtfaiye İstasyonu'na gelen aracın içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA
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