Hatay Antakya'da mobilya fabrikasındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Hatay Antakya'da mobilya fabrikasındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki MOBSAN içinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yangın, Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içerisinde bulunan iş yerinde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da mobilya fabrikasındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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