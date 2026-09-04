Hatay Antakya'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Antakya'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi

Hatay Antakya\'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 68 iş yeri kontrol edilirken, 178 şahıs ve 335 motosikletin sorgulaması yapıldı. İki iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 iş yeri kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 178 şahıs ile 335 motosikletin sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 2 iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Antakya'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

09:55
Roma’ya giderken yüzü gülmüyordu Koltuk değnekleriyle İstanbul’a döndü
Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
08:49
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:09:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Antakya'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement