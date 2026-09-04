Hatay Antakya'da motosikletçilere denetimde 68 iş yeri kontrol edildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 68 iş yeri kontrol edilirken, 178 şahıs ve 335 motosikletin sorgulaması yapıldı. İki iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 iş yeri kontrol edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 178 şahıs ile 335 motosikletin sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 2 iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı.
Kaynak: İHA
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