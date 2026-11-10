Hatay Arsuz\'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 kişi yaralandı

Hatay Arsuz'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı; itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken otomobil hurdaya döndü.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aydınlatma direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yalı Kent önü tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan üç vatandaş, İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada otomobil hurdaya döndü.
Kaynak: İHA
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