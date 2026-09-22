Hatay Arsuz'da uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hatay Arsuz\'da uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce mevkiinde seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarparak uçurumdan sahil kenarına yuvarlandı. Yaralanan sürücü HBB İtfaiye ekiplerince kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı, jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da park halindeki otomobile çarparak uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarparak uçurumdan yuvarlandı. Sahil kısmında durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yarılı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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