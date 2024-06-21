Hatay Büyükşehir Belediyesi 48 saatte 120 vakaya müdahale etti - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi 48 saatte 120 vakaya müdahale etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18-20 Haziran tarihleri arasında 48 saatte 120 vakaya müdahale ederken 14 hayvan da kurtardı. Ekipler, yangın, trafik kazası, insan ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale ederek vatandaşların can güvenliğini sağladı.

21.06.2024 01:20
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18-20 Haziran tarihleri arasında 48 saatte 120 vakaya müdahale ederken 14 hayvan da kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri; vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirmesi için gece gündüz çalışarak son 48 saatte yangın, trafik kazası, insan ve hayvan kurtarma gibi toplam 120 vakaya müdahalelerde bulundu. Bu vakalar arasında meydana gelen 85 yangın olayına bakan AKOM ayrıca; 6 trafik kazası, 6 mahsur kalma durumu, 4 kapı açma olayında vatandaşların can güvenliğini sağlarken köpek, kedi ve diğer evcil hayvanları çeşitli tehlikelerden kurtarmak amacıyla 14 hayvan kurtarma operasyonu da gerçekleştirdi. Ekiplerin en sık karşılaştığı vakalar arasında özellikle ev, bahçe, ekin, anız, çöplük ve ot yangınları dikkat çekerken Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu konuda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Yaz aylarının gelmesi üzerine sıcakların artmasıyla boğulma vakalarının yoğun yaşandığı bölgelerde rip akıntısı için uyarılar yapıp önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, uzman personelleriyle birlikte teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

Kurban Bayram'ın son 2 gününde il genelinde ölümlü hiçbir vakaya rastlanılmadığını aktaran yetkililer, Bayram sürecinde vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi için acil durum ve olayları kontrol altına almak için hızlı ve etkin çalışmalar yürüttüklerini aktardılar. - HATAY

Kaynak: İHA

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