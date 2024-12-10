Hatay'da 1.12 Milyon Captagon Ele Geçirildi

3.Sayfa

Hatay'da 1 milyon 120 bin captagon ele geçirildi

HATAY - Hatay'da durdurulan 2 araçta narkotik köpekle yapılan aramada 1 milyon 120 bin captogan ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan asayiş çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 7 Aralık'ta Adana- Mersin otobanı yolunda fiziki ve istihbari takip sonucunda 2 araç durduruldu. Şüpheli araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda; 1 milyon 120 bin adetten oluşan 180 kilogram captagon ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak; H.E., F.A., A.A.A., R.A. ve S.F. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan, R.A. ile S.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.E., F.A. ve A.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.