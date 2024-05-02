Hatay\'da 11 kaçak göçmen yakalandı, o anlar kameraya yansıdı

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Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda minibüs içerisinde 11 kaçak göçmen yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde; 26 Nisan tarihinde tespit edilen ve Antakya- Belen yolunda durdurulan 1 araçta yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan 11 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları kameraya yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.A. ve Ş.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY