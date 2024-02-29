Hatay\'da 15 Metrelik Kuyuya Düşen Çocuğun Korku Dolu Anları

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Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen çocuk, "Kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, kuyudayken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde içi boş olan 15 metre derinliğindeki kuyuya çocuk düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla Yusuf K. isimli çocuk bulunduğu yerden çıkarılmıştı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma çalışmasıyla hayata tutunan 12 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını anlattı.

"O an kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim"

Babasının topladığı hurdaları satmak için gittiğini ve o esnada gece karanlığında bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğünü ifade eden Yusuf K, "Yolda yürürken görmedim ve çukura düştüm. Yarım saat o kuyuda kaldım. Kuyudayken çok korktum. Şimdi iyi sadece biraz topuğumun altı ağrıyor. O kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim. Benim gibi çocuklarının düşmemesi için kuyuların kapatılmasını istiyorum" dedi.

"Düşerken iki elimle duvarı tuttum"

Kuyunun dibine düşme hızını yavaşlatmak için duvarlardan tutunduğunu belirten çocuk, "Düşerken iki elimle duvarı tuttum. Elim ağrıdığı için tutunamadım İki elimle tutunmasaydım, daha hızlı düşeceğimi düşündüm. İlk beş dakika şokta olduğum için konuşmadım. Orada bir abi vardı onu hatırladım. Ona seslendim. Sonra babam ve itfaiye geldi. İtfaiye yanıma kadar gelip kurtardı beni. Sonra hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.