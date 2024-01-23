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Hatay'da 18 Bin Araç Sorgulandı, 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Hatay'da 18 Bin Araç Sorgulandı, 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içinde 18 bin 71 araç sorgulandı. Kontroller sonucunda 42 motosiklet ve 21 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay\'da 18 Bin Araç Sorgulandı, 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
23.01.2024 - 09:21,
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Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 bin 71 araç sorgulanırken toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; okullarda, hastanelerde, parklarda, şehrin önemli noktalarında ve çevrelerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Trafik ekiplerinin 1 haftada yaptığı çalışmalar sonucunda; 18 bin 071 araç sorgulandı. Kontrollerde; 42 motosiklet ve 21 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 18 Bin Araç Sorgulandı, 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 18 Bin Araç Sorgulandı, 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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