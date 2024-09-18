Hatay'da 2,5 Milyon TL'lik Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 2,5 Milyon TL'lik Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hatay\'da 2,5 Milyon TL\'lik Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hatay'da iki şüpheli, 2,5 milyon TL değerinde elektrik malzemesiyle yakalandı.

18.09.2024 17:30
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Hatay'da hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, 2 buçuk milyon TL'lik elektrik malzemesiyle birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 15 Eylül günü Antakya ilçesinde mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığı ihlali, işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri C.H. ve H.G. yakalandı. Suça konu çeşitli ebatlarda elektrik kablosu, 14 adet otomatik sigorta, 2 adet 1000 amper şartel ve 1 adet dijital elektrik kontrol paneli ele geçirildi. Tahmini değeri 2 buçuk milyon TL olan malzemeler müştekiye teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 2,5 Milyon TL'lik Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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