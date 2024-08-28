Hatay'da 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu: O anlar kamerada
HATAY - Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan metruk binadaki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Depremde hasar alan bina yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi.
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