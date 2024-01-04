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Hatay'da 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ilçesinde bir şüpheli aracı durdurarak yapılan aramada 206 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli sürücü tutuklandı.

Hatay\'da 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
04.01.2024 - 08:34,  Güncelleme: 08:35
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Hatay'da evinde 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri bu çerçevede Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde bir şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 18 parça halinde toplam 116.43 gram esrar, daralı ağırlığı 90 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 tütün kıyma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli sürücü M.O. tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 206 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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