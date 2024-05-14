Hatay'da 23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay\'da 23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve cezaevinden firar etmiş olan H.E.D, polis ekipleri tarafından yakalandı. H.E.D'nin toplamda 23 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.05.2024 21:22
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 23 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde bina eklentilerinde saklanan hırsızlık suçundan aranan ve ayrıca cezaevinden firar etmiş olan H.E.D, yaralı halde gözaltına alındı. Toplamda 23 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.D 12 Nisan'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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