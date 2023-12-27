Hatay\'da otomobilde yapılan aramada 238 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 238 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde durdurulan R.B. idaresindeki otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 238 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY