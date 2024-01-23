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Hatay'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Hatay\'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
23.01.2024 - 16:02,
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Hatay'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde 3 ayrı aracın oto lastiğini kesen şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu olayın şüphelisi M.G. ile Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelisi F.T. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.G. hakkında adli işlem yapılırken, F.T. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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