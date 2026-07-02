Hatay'da 3 Bin Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Hatay'da tır dorsesinde yapılan aramada 3 bin karton kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29 Haziran'da Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde M.A.Y. isimli şahsa ait tırda arama yapıldı. Dorsede yapılan aramada çeşitli markalarda 3 bin karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - HATAY
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