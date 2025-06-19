Hatay\'da 3 Dolandırıcı ve Hırsız Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan dolandırıcılık, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; bilişim banka ve kredi kurumlarını kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.H., kendisini banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 4 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY