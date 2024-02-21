Hatay\'ın Payas ilçesinde 3 milyon liralık hırsızlık olayı

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Payas'ın Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler A.H. ve M.B. tespit edilerek, gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan çalıntı klima ve klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.

A.H. ile M.B. hakkında adli işlem başlatılırken, iş yerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - HATAY