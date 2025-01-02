Hatay'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay\'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da yapılan operasyonlarda 5 aranan kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı.

02.01.2025 13:53
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Hatay'da yapılan asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.G. ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan A.İ.Ö., zimmet suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.İ.K., ailenin korunması suçundan 3 gün hapis cezası bulunan F.Z. ile mal beyanında bulunmama suçundan 5 gün hapis cezası bulunan M.S.T. adlı 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslardan M.S.T. serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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