Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 araçta 5 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçısı 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 13 Nisan tarihinde Antakya- Belen yolunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.