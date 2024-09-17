Hatay\'da 7 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY