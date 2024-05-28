Hatay\'da 760 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 760 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada; 650 litre fermante halde, 110 litre satışa hazır halde toplam 760 litre ev yapımı alkol, 4 litre anason, 1 adet damıtma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.G. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY