Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, üçü bagajda taşınıyordu - Son Dakika
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Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, üçü bagajda taşınıyordu

Hatay\'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, üçü bagajda taşınıyordu

Hatay'da güvenlik güçleri, illegal yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narlıca Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yakalanan 8 göçmenden üçü, aracın bagajında taşınıyordu. Olayın şüphelisi tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

17.07.2024 00:54
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Hatay'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Tek araçta yakalanan 8 göçmenin, üçünün bagajda taşınmasıysa dikkat çekti.

Hatay'da güvenlik güçleri ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 8 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Olayın şüphelisi M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şahısların aracın bagaj kısmından çıkmasıysa dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İHA

Narlıca, Göçmen, Hatay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, üçü bagajda taşınıyordu - Son Dakika

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