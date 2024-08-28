Hatay\'da 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

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Hatay'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 23 Ağustos tarihinde kasten yaralama suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı. Yakalanan hükümlü yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi - HATAY