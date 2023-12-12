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Hatay'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı - Son Dakika
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Hatay'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay\'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı
12.12.2023 - 16:39,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9 yaşındaki T.H. bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı. Sürücü bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi. Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı - Son Dakika
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