Hatay\'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Hatay'da ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Yayladağı ilçe giriş kavşağında yaşandı. Kavşakta otomobille, ambulans çarpıştı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ve otomobildeki 2 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanstaki 3 sağlık görevlisinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY