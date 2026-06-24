Hatay'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhapor Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle çevredeki bahçelere sıçradı. Yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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