Hatay\'da anız yangınında kaplumbağa kurtarıldı

Hatay'da anız yangınında tarlada bulunan kaplumbağa, alevlerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Anız yangınının olduğu tarlada mahsur kalan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli, hayvanı alarak alevlerden uzaklaştırdı. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
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