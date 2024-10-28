Hatay'da 3 çocuğunun annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer isimli 32 yaşındaki kadın, çocuklarını ayrılma aşamasındaki eşinden teslim almak için Kırıkhan'a geldi. Otogarda gerçekleşen buluşmada 3 çocuk annesi kadın, eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda, zanlı E.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Annelerini Vuran Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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