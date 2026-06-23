Alevlerin yükseldiği apartman dairesinde dumandan etkilenen 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Hatay'da alevlere teslim olan apartman dairesindeki yangın, apartmanı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında panik yaşanırken, yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın; Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY