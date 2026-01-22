Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde alevlere teslim olan apartman dairesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı apartman dairesinde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken eşyalar kullanılamaz hale geldi.

"Yanan daire boştu"

Dairenin alevlere teslim olduğunu ifade eden vatandaş Emir Doğan, "Akşam saatlerinde evde otururken birden dışarıdan bağrışma sesleri duyduk. Dışarı çıktığımızda yukarıdaki kattan alevler çıkıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsun hemen yetiştiler ve yangını söndürdüler. Camlar kırılmıştı ve yangın yavaş yavaş diğer dairelere sıçramıştı. Büyümeden itfaiye ekipleri söndürdü. Ev zaten boştu ve kullanılmıyordu. Biraz eşyalar vardı ve onlar kül oldu. Apartman sakinleri hemen tahliye edildi" ifadelerini kullandı. - HATAY