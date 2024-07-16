Hatay\'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

3.Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen araç yangınını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde çıkan araç yangını meydana geldi. Aracının yandığını gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY