Hatay'da araç yangınları kontrol altına alındı
Arsuz ve İskenderun'da çıkan araç yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde farklı noktalarda çıkan araç yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçelerin farklı noktalarında meydana gelen araç yangınlarının ihbar edilmesi üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangınların ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangınlarda araçlarda zarar gördü.
Kaynak: İHA
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