Arsuz\'da aracın motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Hatay'da aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde aracın motor kısmına giren yavru kediyi fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru kedi hayvan sever vatandaşa teslim edildi. - HATAY
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