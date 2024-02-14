Hatay'da Aranan 23 Kişi Yakalandı, 7'si Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Aranan 23 Kişi Yakalandı, 7'si Tutuklandı

Hatay\'da Aranan 23 Kişi Yakalandı, 7\'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmalarda aranan 23 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunanlar yer alıyor.

14.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ç., A.K., E.K., K.A., Ç.Ç., İ.B., İ.S., E.T., O.Ç., E.K., B.B., İ.K., H.Ş., K.A., Y.Ö., M.A.S., M.O.T, E.Y., S.K, C.G., M.G., M.İ. ve C.A. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K., İ.B., M.A.S., M.O.T., A.Ç., C.A. ve M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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