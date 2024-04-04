Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü titiz çalışmalar neticesinde, Dörtyol İlçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.T isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında, Elma Pınarı mevkii, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.
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