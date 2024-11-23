Hatay\'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 7 Yıl 2 ay yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Nardüzü mahallesinde yapılan çalışmalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 6 Yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşımak suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 7 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranan H.B. adlı şahıs yakalandı. Adli makamlara çıkarılan H.B. tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY