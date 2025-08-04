Hatay'da Asi Nehri'nden yüzerek sınırı geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Olay, Asi Nehri'nin Altınözü ilçesi Bohşin Mahallesi'nden geçtiği kısımda yaşandı. Türkiye- Suriye sınırını yüzerek geçmeye çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Asi Nehri'nde Sınırı Geçmeye Çalışan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?