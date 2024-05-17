Hatay\'da Balık Ekmek Dükkanı Olarak Kullanılan Otobüste Yangın Çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samandağ ilçesi Yeni Mahalle, Bozağ mevkisinde yer alan ve mevsimsel olarak balık ekmek satışı yapılan bir otobüste yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY